إصابة 12 شخصا إثر تصادم سيارتين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى، بالقرب من منطقة الاستثمار دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الي المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالقرب من منطقة الاستثمار بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 12 شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.

