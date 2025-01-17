ضبط المتهمين بقتل رجل أعمال فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من ضبط المتهمين بقتل رجل الأعمال الشهير حمادة السلاموني، الذي عُثر عليه مقتولًا داخل سيارته عام 2023 بالقرب من قطعة أرض يمتلكها على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت معلومات سرية وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تفيد بتردد المتهمين على أحد الأماكن وعلى الفور تم رصد تحركات المتهمين الهاربين في القضية، ونجح ضباط مباحث وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم محمد فؤاد من القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن اختفاء المتهمين.

وتعود القضية إلى عام 2023 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوصوير على جثمان رجل الأعمال "محمد علي السيد السلاموني"، الشهير بـ"حمادة السلاموني"، داخل سيارته على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد فؤاد إلى مكان الحادث، حيث فرضت كردونًا أمنيًا حول الموقع لكشف الملابسات.

أكد تقرير الطب الشرعي وجود كدمات وسحجات وجروح على جسد المجني عليه، مما أثبت تعرضه لاعتداء مميت قبل تركه داخل سيارته، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فورًا لتحديد هوية المتورطين في الجريمة.

وعلى مايقرب من عامين، كثفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من جهودها للقبض على المتهمين على مخطط حيث استخدمت التقنيات الحديثة وتحليل المعلومات لضبط الجناة، تم رصد المتهمين مؤخرًا أثناء محاولتهم الاختباء في مناطق متفرقة، حتى نجحت فرق البحث في القبض عليهم.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين سيحالون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.