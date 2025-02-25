إزالة 43 حالة تعد بمساحة 17 ألف متر بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، حملات بنطاق حى جنوب والصداقة الجديدة استهدفت إزالة 43 حالة تعدى بمساحة 17 ألف و805 م2 من بينهم 18 كرفان.

تأتى الحملة فى إطار جهود مواصلة الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، لأعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 25 ، والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى.

شارك فى حملات الإزالة، نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، والعامليين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

بينما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق قريتي الكلح شرق والكلح غرب حيث تم إزالة 7 قرارات بقرية الكلح شرق وحالتى إزالة فورية بقرية الكلح غرب باجمالى مساحة 17 ألف و 626 م2.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى، من الإزالة الفورية لـ 5 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1000 م2 ، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة نواب رئيس المدينة بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 103 م2 ، بينما أزالت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى، 5 حالات تعدى بمساحة 1000 م2 .