أنشطة ثقافية للأطفال وورش فنون تشكيلية داخل قصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر، لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج وزارة الثقافة بالمحافظات، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المرأة والمجتمع" ألقاها أحمد محمد موضحا تعد المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، فالنساء يشكلن بعددهن نصف عدد سكان الكرة الأرضية، وهي الحجر الأساس للتنمية المستدامة في المجتمع، وهي المسؤول الأول عن تحديد نوع الحياة التي ستعيشها الأسرة وأفرادها، وتختلف وتتنوع الأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع وتتباين ما بين دورها كأم، وكزوجة، وكقائدة، وكمسؤولة، وكأخت، وصديقة، وغيرها من الأدوار، وأقيم القصر أمسية شعرية للشاعر على حسان وقدم قصائد شعرية عامية.

كما أعد قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي الوطني" أعدها العادلي حسان، مشيرا إلى الوعي لدى الشباب يجب أن يكون في كل شيء، وتكمن أهمية الوعي الوطني هو الخوف على الوطن، وتعزيز قيمة الوعي الوطني لدى الشباب، وأعد قصر ثقاف الطارف ورشة حكى عن "زوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام" أعدها الشيخ سيد حسين، وأعد قصر ثقافة إسنا ورشة أشغال يدوية عمل اكسسوار هاند ميد أعدتها أسماء محمد.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" التراحم فيما بيننا" ألقاها الشيخ محمد أحمد عبيد أوقاف الأقصر وإمام وخطيب مسجد وتحدث عن مكارم الاخلاق الحميدة وحب الخير والسعادة للجميع، والتراحم بين الناس ومساعدة المحتاجين والفقراء، وقضاء الحوائج من باب التراحم وجبر الخواطر، ومساعدة الجار وتبسمك في وجه اخيك صدقه، وسرد الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التراحم والمودة بين الناس وبعضها الآخر، وفي سياق متسق أعدت المكتبة مسابقة ثقافية أعدتها أسماء محمد، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم وتظليل بقلم الرصاص نفذتها حجاجية خيري بمشاركة رواد المكتبة.