مسرح عرائس بالأقصر ومحاضرات بقصور الثقافة عن التخطيط الناجح وتلوث المياه

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برنامج وزارة الثقافة بالمحافظات، حيث عقد قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "التخطيط الناجح" ألقاها محمد إبراهيم مشيرا إلى أثر التخطيط الجيد يؤدي إلى تحقيق النجاح، والتخطيط، جزء من الأخذ التخطيط في التقدم بالأسباب، كما أعد القصر ورشة فنون تشكيلية "معالم مصرية" نفذها حسن رفاعي، و عرض قصر ثقافة حوض الرمال مسرح عرائس للأطفال بعنوان "بر الوالدين "أداء ندى سعد ومني عبد الغني.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تلوث المياه وأثره على الكائنات البحرية" ألقاها وليد الضوي مسئول بالقصر، وتحدث عن الكائنات البحرية وتلوث المياه هو واحد من أكبر التحديات البيئي التي تواجه العالم اليوم، يؤثر تلوث المياه على جميع الكائنات الحية بما في ذلك في هذه السنوات الكيميائية الزيت تؤدي إلى تلوث المياه ايضا هناك النفايات الزراعية.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "رسم حر" نفذتها صفاء حسن اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، مستخدمة ورق الكانسون و أقلام رصاص، و عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإرهاب والعنف المجتمعي" ألقاها عمرو عبد الصبور متحدثا عن يشمل الإرهاب تخويف السكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو ارتكاب العنف، وقد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن، يجب منع هذه الأعمال، ووقف تمويل الشبكات الإرهابية والتصدّي لحركتها ونشاطها، من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "التبني في الإسلام" ألقاها الشيخ بدوي محمد سيد إمام وخطيب بالأوقاف وتحدث عن التبني ومشروعيته، والتكافل والفرق بينهم ، وأقيمت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد والقى قصائد بعنوان "ومضات شعريه _مسرح هزلي _لي فيك من الهوى _غابت سفينتي _انتظار".