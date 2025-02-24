يبدأ اليوم.. تعرف على مراحل الصوم الكبير فى الكنيسة

وقسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى 7 أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع، وموضوعات الأسابيع الـ7 هي عناصر لموضوع واحد أعم هو الذي تدور حوله قراءات الصوم الكبير كلها وهو "قبول للتائبين".