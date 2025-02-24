اليوم السابع
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يبدأ اليوم.. تعرف على مراحل الصوم الكبير فى الكنيسة

الإثنين، 24 فبراير 2025 05:00 ص
يبدأ اليوم.. تعرف على مراحل الصوم الكبير فى الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير وفقًا للتقويم الميلادى، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الكبير أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.
 
ويشمل الصوم الكبير، ثلاثة أصوام هى، الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما يعتبر تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، ويعقب ذلك أسبوع الآلام.

وقسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى 7 أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع، وموضوعات الأسابيع الـ7 هي عناصر لموضوع واحد أعم هو الذي تدور حوله قراءات الصوم الكبير كلها وهو "قبول للتائبين".

 

 

 
 
 

 







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