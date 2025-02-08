أبرز ممنوعات الكنيسة فى صوم يونان.. تعرف عليها

كتب ـ محمد الأحمدى

بعد احتفالات عيد الميلاد والغطاس، يتساءل كثير من الأقباط عن موعد بدء صوم يونان للعام الجديد 2025، حيث يسبق صوم يونان الصوم الكبير بـ15 يومًا، ويعرف بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) ما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح، فالفصح كلمة عبرانية معناها (العبور).

تحيي الكنيسة خلال هذه الفترة قصة يونان النبي، وتطلق أكثر من قداس خلال اليوم لمشاركة أكبر قدر من شعب الكنيسة، وتبدأ الصوم الإثنين 10 فبراير، ويستمر لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 12 فبراير، وينتهي بفصح يونان يوم الخميس الموافق 13 فبراير.

جدير بالذكر، أن صوم يونان يعتبر في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلي ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين.