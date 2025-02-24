اليوم السابع
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وكيل صحة الدقهلية يثمن أداء أطقم العمل بوحدة البرامون أثناء زيارة المحافظ

الإثنين، 24 فبراير 2025 07:14 م
وكيل صحة الدقهلية يثمن أداء أطقم العمل بوحدة البرامون أثناء زيارة المحافظ جانب من الزيارة
الدقهلية - سارة الباز

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ثمن الدكتور تامر مدكور،  وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية الآداء المشرف لأطقم العمل  بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة عقب الزيارة المفاجئة للواء طارق مزورق، محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين.

وأكد وكيل الوزارة على أن أطقم العمل بالوحدة من أطباء، وتمريض، وإداريين، وعمال قد قدموا نموذجاً مشرفاً فى الانضباط، وحسن التعامل مع المترددين، مشيراً إلى أن المكافأة حق كل مجتهد وملتزم.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد تفقد خلال جولة مفاجئة اليوم الإثنين وحدة طب الأسرة بقرية البرامون بمركز المنصورة، وأبدى إعجابه بحسن الأداء، ونظافة المكان، وحسن التعامل مع المترددين، وعلى الفور قرر صرف مكافأة لأطقم العمل بالوحدة.


 







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