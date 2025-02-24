اليوم السابع
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الإثنين، 24 فبراير 2025 12:43 م
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هيئة الدواء تكشف أسباب الألم لمريض السرطان بداية من الفحوصات وحتى العلاج

الإثنين، 24 فبراير 2025 11:12 ص
هيئة الدواء تكشف أسباب الألم لمريض السرطان بداية من الفحوصات وحتى العلاج هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء عن أسباب الألم لمريض السرطان، والتى تشمل:-

-الألم من الفحوصات الطبية: بعض الفحوصات قد تكون مؤلمة، ويُنصح المريض بالتحدث مع الطبيب عن الاحتياطات التي سيتم اتخاذها لتقليل أي ألم محتمل.​

-ألم من الورم: وجود السرطان أو انتشاره، قد يسبب الألم بالضغط على الأنسجة المحيطة به.​

-الآلام الناتجة عن العلاج: قد يشعر بعض مرضى السرطان بالألم نتيجة العلاج الكيميائي أوالعلاج الإشعاعي أوالجراحة أوغيرها.​

وللوصول لأفضل طريقة لإدارة الألم، يجب على المريض إخبار مقدمي الرعاية الصحية بما يلي :​

- تناول المريض لأي دواء لعلاج مشاكل صحية أخرى. ​

-تناول المريض لكمية أكبر أو أقل من مسكنات الألم عما هو موصوف له من قبل الطبيب.​

-وجود حساسية تجاه أي من الأدوية. ​

-استخدام المريض لأي من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، أو علاجات منزلية، أو علاجات عشبية أو بديلة.​

 







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هيئة الدواء

الرعاية الصحية

الادوية السرطان



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