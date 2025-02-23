اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 فبراير 2025 03:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن علاج آلام مريض السرطان.. تفاصيل

الأحد، 23 فبراير 2025 02:10 م
هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن علاج آلام مريض السرطان.. تفاصيل هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الدواء إن علاج الألم لمريض السرطان يعتمد على الأدوية الآتية:​

١-الأدوية غير الوصفية: لا تحتاج إلى وصفة طبية وتُستخدم عادة لعلاج الألم البسيط إلى المتوسط، مثل باراسيتامول، ولكن يجب مراجعة الجرعة مع الطبيب أو الصيدلي للوصول لأفضل نتائج.​

٢-المسكنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية: تحتاج إلى وصفة طبية وتُستخدم تحت إشراف الطبيب.​

٣-الأدوية الموجودة بجداول الجواهر المخدرة: تستخدم لعلاج الألم المتوسط إلى الشديد، تصرف بوصفة طبية طبقًا للضوابط القانونية المنظمة لصرف الأدوية (الجواهر المخدرة)، ويجب الالتزام بالجرعة التي يحددها الطبيب.​

وتابعت : تحتوي الخطة العلاجية للألم على أكثر من نوع من الأدوية السابقة، أو غيرها مثل مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون وذلك للسيطرة على الألم بشكل أفضل، وتقليل الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث عند استخدام جرعات عالية من أحد الأدوية.​

وأكملت : في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

 







مشاركة

هيئة الدواء

الخطة العلاجية

السرطان

مضادات الاكتئاب



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة