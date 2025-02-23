هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن علاج آلام مريض السرطان.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن علاج الألم لمريض السرطان يعتمد على الأدوية الآتية:​

١-الأدوية غير الوصفية: لا تحتاج إلى وصفة طبية وتُستخدم عادة لعلاج الألم البسيط إلى المتوسط، مثل باراسيتامول، ولكن يجب مراجعة الجرعة مع الطبيب أو الصيدلي للوصول لأفضل نتائج.​

٢-المسكنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية: تحتاج إلى وصفة طبية وتُستخدم تحت إشراف الطبيب.​

٣-الأدوية الموجودة بجداول الجواهر المخدرة: تستخدم لعلاج الألم المتوسط إلى الشديد، تصرف بوصفة طبية طبقًا للضوابط القانونية المنظمة لصرف الأدوية (الجواهر المخدرة)، ويجب الالتزام بالجرعة التي يحددها الطبيب.​

وتابعت : تحتوي الخطة العلاجية للألم على أكثر من نوع من الأدوية السابقة، أو غيرها مثل مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون وذلك للسيطرة على الألم بشكل أفضل، وتقليل الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث عند استخدام جرعات عالية من أحد الأدوية.​

وأكملت : في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​