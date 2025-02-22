مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 22-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:06

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:26

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:59

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:18 م

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:02 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:50

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 5:39 م

وقت صلاة العشاء 6:54 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:01