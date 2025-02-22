مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 22-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:06
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:26
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:59
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:50
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 5:39 م
وقت صلاة العشاء 6:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:01