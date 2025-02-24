منظومة ضبط الأسواق ومنع الاحتكار.. ندوة توعوية بإعلام الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "منظومة ضبط الأسواق ومنع الاحتكار" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بحضور اللواء محمد أبو كيلة رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، والدكتورة سحر شوقى حماد، مدير إدارة تلقى الشكاوى والفحص بجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية.

وافتتحت آية محمد عبد الرحمن بمجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.

وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، ان قانون حماية المستهلك قانون حازم ورادع والعقوبات المقررة فيه قوية جدا ورادعة للغاية والغرامات التى يصدرها على المخالفين للقانون كبيرة جدا ولا يستهان بها، ويحفظ حقوق المستهلك ويفصل بين التاجر وجميع المستهلكين فيما يحدث من خلافات، وذلك من خلال توافر الضوابط التى تثبت حق المستهلك مثل الفاتورة أو عقد البيع وكذلك الضمان الذى يوفره الشركات للمنتجات.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودور جهاز حماية المستهلك تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث أن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أنه بعد تلقى الشكوى وفحصها، قد نجد مناطق خلاف بين المستهلكين والتجار أو الشركات فى بعض الأمور الفنية، وهنا يقوم جهاز حماية المستهلك، بدوره محامى للمستهلك وتحويل الأمر إلى الجهات الفنية للفصل بين الطرفين المستهلك والتاجر، وذلك مجانا دون تكلفة المستهلك أى أعباء مالية.

وحذر اللواء محمد أبو كيلة من الإعلانات المضللة والسلع والخدمات التى يتم الإعلان عنها بشكل مبالغ فيه ودون أى سند صحيح، من خلال قنوات غير رسمية وغير مقننه، ومشددا بضرورة عدم الانسياق وراء تلك الاعلانات المضللة والتى تهدف إلى إيقاع المستهلك كفريسة وضياع حقوقهم.

وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الاسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك فى الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الإستثناءات، يحق للمستهلك إستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها.

وأوضحت الدكتورة سحر شوقى حماد، مدير إدارة تلقى وفحص الشكاوى، طرق وقنوات التواصل مع جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال بتقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، والكائن بمنطقة سموحة أو منطقة السيوف، أو من خلال إحدى الطرق التالية: الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى، أو عن طريق خدمة واتس آب على رقم 01577779999، أو من خلال إرسال الشكوى الكترونيا على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز حماية المستهلك .