مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران دولية من بين 148 أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 7 رحلات طيران دولية اغلبها اوربية من بين 148 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، وارتفعت معدلات الوصول عن الاسبوع الماضى بواقع 4 رحلات حيث استقبل المطار الاسبوع الماضى 144 رحلة والاسبوع الحالى يستقبل 148 رحلة دولية اغلبها اوروبية .

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم الاثنين 7 رحلات طيران بينها رحلتين من المطارات الالمانية، ورحلتين من المطارات البولندية، ورحلتين من دولة التشيك، ورحلة داخلية .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، 148 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.