مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 38 رحلة طيران دولية من 148 رحلة أسبوعيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 38 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية من بين 148 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، ويعد وصول اليوم أعلى معدلات الوصول الأسبوعية، وارتفعت معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى بواقع 4 رحلات، واستقبل المطار الأسبوع الماضى 148 رحلة والأسبوع الحالى يستقبل 148 رحلة دولية أغلبها أوروبية.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 38 رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات الألمانية، و18 رحلة من المطارات البولندية، و3 من التشيك، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من هولندا، ورحلة من المجر، ورحلة من سويسرا واخرى من النمسا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى اليوم الجمعة المقبلة، 148 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.