اهتمام الدولة بذوي الهمم والتراث الثقافى ضمن المحاضرات الثقافية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر تنظيم لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج وزارة الثقافة بالمحافظات، حيث أقيمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التراث الثقافي في الوطن العربي " ألقاها ناصر الدسوقي عن أهمية الحفاظ على التراث الثقافى، و تعريف المفهوم العام للتراث، وأنواع التراث والتراث الثقافى ، ما كان عليه وما آل إليه.

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القصة الشعرية عند يحيى الطاهر" ألقاها محمد جاد المولى موضحا يحيى الطاهر مولده ونشاته، واللغة عند يحيى وأهم أعماله، كما أعد القصر محاضرة بعنوان "التجريب في كتابة المسرح" حاضرها المخرج المسرحي محمود نجار متحدثا عن نبذه تاريخ كتابة المسرح، و أهم كتاب التجريب فى النص المسرحي، كما أعد القصر محاضرة" بعنوان إشكالية التلقي للنص" حاضرها أحمد العراقي موضحا علاقة المتلقي بالكاتب والنص، أساسيات اكتمال النص الادبي، و دور المتلقي كشريك لاكتمال النص.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب المشرف على الإقليم، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية للأطفال إدارتها هناء يونس، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة "البقرة الطيبة" سردها مينا عادل، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها حجاجية خيري، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية أعدتها فاطمة خلف الله، وبجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة أشغال يدوية عمل ميدالية بالخرز نفذتها عائشة يحيى.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها هند مصطفى، و أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أعدتها وفاء أبو العلمين، و أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي بعنوان "اهتمام الدولة بذوي الهمم" سردها محمد علي متناولا ذوي الهمم مكون أساسي من المجتمع، وتوفير الاهتمام من الدولة بالعناية بهم، ونفذ المركز الحضري ورشة أشغال يدوية نفذتها مروة عوض الله بمشاركة رواد المركز.