مدينة أرمنت بالأقصر تزيل محاولتى بناء مخالف بمساحة 300 متر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفي هذا الصدد، قام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز بفك 2 شدة خشبية، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وإزالتها في المهد.

وكانت الحالة الأولى عبارة عن سقف الدور الأول على مساحة 100م2 بدون ترخيص بناحية أبو حليمة ، والحالة الثانية عبارة عن شدة خشبية لصب سقف الدور السادس على مساحة 200 متر بدون ترخيص بناحية المراعزة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمت الحملة بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ومدير المتابعة ومسؤولي التنظيم بالمركز.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



مدينة أرمنت تزيل محاولتى بناء مخالف بمساحة 300 متر بالمخالفة للقانون



مدينة أرمنت تزيل محاولتى بناء مخالف بمساحة 300 متر بالموجة 25