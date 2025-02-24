محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يفتتحان "يوم هندسة بورسعيد 2025".. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً اليوم الإثنين، من افتتاح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات "يوم هندسة بورسعيد" في نسخته الـ15 تحت شعار "خمسة عشر ليلة وليلة"، وذلك بحضور رجال الصناعة والمهندسين.

شهدت الفعالية مشاركة عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، وعلى رأسهم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والجامعية .

وأعرب محافظ بورسعيد ، عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن كلية الهندسة بجامعة بورسعيد تعد الاستشاري الأول للمحافظة، حيث تعتمد عليها في العديد من المشروعات التنموية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في نهضة بورسعيد.

كما أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن هذا اليوم يمثل تجربة فريدة تعكس بيئة عمل متميزة تسودها روح الابتكار والتميز، مشيدًا بالدور الريادي للكلية في تخريج كوادر هندسية مؤهلة تتقلد أعلى المناصب العلمية والصناعية.

وشارك في المعرض 67 مشروعاً من مختلف الجامعات المصرية، منها جامعة الإسكندرية، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من المعاهد والمدارس التكنولوجية.

وتضمن الحدث العديد من المحاضرات الملهمة التي قدمها خبراء ومتخصصون في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما شهد عروضًا تقديمية لمشاريع التخرج التي تعكس قدرات الطلاب على الابتكار والتطوير.

في ختام الفعالية، تمت الإشادة بالتعاون المثمر بين الجامعة وقطاع الصناعة، مع التأكيد على أهمية ربط التعليم بسوق العمل لدعم النهضة الصناعية والتنموية في مصر.



احد مشروعات الشباب



الحضور من القيادات التعليمية



المحافظ مع أحد الطلاب