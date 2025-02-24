محافظ أسيوط يشهد تسليم 3 حضانات أطفال جديدة لمستشفى النساء والولادة

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تسليم 3 أجهزة حضانة أطفال جديدة لمستشفى النساء والولادة بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، وما تقدمه المشاركة المجتمعية من دعم للقطاع الصحي بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة المنظومة الطبية والصحية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة لشئون الطب العلاجي بأسيوط، والدكتورة صفية مصطفى مديرة المستشفى، والمستشار إسلام الحيني المتبرع.

وشهد المحافظ تسليم 3 جهاز حضانة أطفال جديدة بمشتملاتهم وتشغيلها لتعود بالنفع على المواطنين من أهالي المحافظة مشيداً بدور المشاركة المجتمعية من المجتمع المدني ورجال الخير بمحافظة أسيوط والذي يأتي من بينهم المستشار إسلام الحيني في دعم القطاع الصحي بالأجهزة الطبية.

وحرص المحافظ ومرافقوه على تفقد العيادات الخارجية وعيادة تنظيم الأسرة والمعامل وأقسام الأطفال الداخلية بمستشفى النساء والولادة، واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المستشفى عن عمل الأقسام الداخلية للأطفال والطاقة الاستيعابية للأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يشمل 22 حضانة أطفال منها 19 حضانة مشغولة بالأطفال واطمئن على الأطفال في حالة مستقرة موجهاً بضم 3 أجهزة حضانة أطفال الجديدة إلى قسم وحدة المبتسرين.

ودعا أبو النصر؛ المواطنين والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب للوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في خدمة المواطنين وتحقيق حياة أفضل لهم ما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع ككل موضحاً أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى متابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها من خلال جولات مستمرة على كافة القطاعات.



