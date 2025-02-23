محافظ أسيوط يتفقد مدرسة ريفا الإعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة ريفا الإعدادية بنات بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

واستهل المحافظ زيارته لمدرسة ريفا الإعدادية بنات بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الاعدادية، واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطالبات مقدماً لهن التهنئة ببداية الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان الكريم، واستمع إليهن ومشاركتهن مع المعلمين متمنياً لهن التوفيق والنجاح وحث الطالبات على المشاركة في مجموعات التقوية المجانية التي يتم تنظيمها في كافة المواد الدراسية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب والتخفيف عن الأعباء المعيشية للأسر.



وحفز محافظ اسيوط، الطالبات على الجد والاجتهاد والتفوق وتدوين الملاحظات ومناقشة المعلمين لشرحها مرة أخرى موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم باعتبارهن قادة المستقبل للوطن ليستكملن مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستكمل المحافظ ،جولاته بتفقد معرض للمنتجات بقسم الإقتصاد المنزلي، ومعمل العلوم المطور، والمكتبة وحاور الطالبات بالمكتبة أثناء قراءتهن لبعض الكتب موضحاً أهمية التعليم لهن واستذكار دروسهن أولاً بأول والمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية قدراتهن ومهاراتهن لاكتساب المعرفة ويكلل جهودهن بالنجاح ما يساهم في إحداث التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن عدد الفصول الدراسية بالمدرسة 14 فصلًا للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي 540 طالبة بالمدرسة خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد أبو النصر، على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تهيئة الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة لافتاً إلى ضرورة متابعة انتظام الدراسة بكافة المدارس على مستوى المحافظة وتكثيف العمل في تنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية لتحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية موجهاً بأهمية تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطالبات لتحفيزهن على الانتظام والتحصيل الدراسى.



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