اليوم السابع
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مجلس جامعة جنوب الوادي يعرض على وزير التعليم العالى تغيير اسمها لجامعة قنا

الإثنين، 24 فبراير 2025 05:48 م
مجلس جامعة جنوب الوادي يعرض على وزير التعليم العالى تغيير اسمها لجامعة قنا جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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عقد مجلس جامعة جنوب الوادي  جلسته بمقر الجامعة في قنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، حيث تمت الموافقة على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، وكذلك تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى جامعة قنا الأهلية مع العرض على الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في الموافقة.

وأوضح الدكتور عكاوي، أن هذا التغيير يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة، بما يحقق الكفاءة والفاعلية.

وأضاف عكاوي، أن استقلال فروع الجامعة خلال السنوات الماضية وتحولها  إلى جامعات مستقلة في سوهاج، أسوان، الأقصر، وأخيرًا الغردقة، جعل من الطبيعي أن تحمل الجامعة الأم اسم المحافظة التي تحتضن مقرها الرئيسي وكلياتها ومعاهدها.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة قنا ستواصل أداء دورها الرائد كمؤسسة أكاديمية تسهم في تقديم خدماتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، وفقًا لأحدث الممارسات والتوجهات العلمية.


 







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