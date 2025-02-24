جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف مناطق في مدينة رفح الفلسطينية

كتب عبد الوهاب الجندى

في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنت مقاتلات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية على مناطق في رفح الفلسطينية.

وجاء بيان الاحتلال ليبرر القصف قائلا: "بعد إطلاق الصواريخ جيش الدفاع يهاجم منطقة الإطلاق في رفح".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة لكنه سقط داخل أراضي القطاع والتفاصيل قيد الفحص".

من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية الاحتلال "جدعون ساعر"، أنه يمكن تحقيق شروط اليوم التالي في قطاع غزة بالوسائل السياسية أو حتى العسكرية كما شدد على ضرورة نزع الأسلحة بالكامل من غزة واستسلام حركتي حماس والجهاد.

وأضاف اليوم الاثنين، أن نزع أسلحة غزة واستسلام حماس والجهاد شرط الانتقال إلى اليوم التالي في القطاع وأكد أن الحرب في غزة لن تتوقف قبل الإفراج عن جميع الأسرى.