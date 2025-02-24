تعرف على مركز إبداع مصر الرقمية بكفر الشيخ أحد المشروعات المتميزة بالمحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، إنشاء عدد من المشروعات الخدمية منها مركز إبداع مصر الرقمية،الذي يقام بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجوار قصر الملك فؤاد الذي يشهد أعمال ترميم وتطوير، للحفاظ على مكانته الأثرية والتاريخية.

وسيقدم مركز إبداع مصر الرقمية بكفر الشيخ، خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال، في ظل متابعة من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.



كما يقدم المركز أعمال الإدارة والتشغيل، لتحقيق المستهدف على مستوى المحاور المقدمة من أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "معهد تكنولوجيا المعلومات ITI"، و المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ITIDA، استشارات المسارات المهنية، وبرامج تدريبية تنقية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الابداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.



وتولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرا لتطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إحدى الشركات للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.



ويتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجية مما يسهم في إعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة، وتعمل وزارة الإتصالات على إقامة مركز فى كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، يتم تنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخي لقصر الملك فؤاد الأول مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعمارى للمبنى.



ويتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024.

