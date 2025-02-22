محافظ كفر الشيخ: خطة متكاملة لتطوير «فوه» مع حفظ التراث والطابع التاريخي

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، قام الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بزيارة لمدينة «فوه» للوقوف على محاور التطوير الشاملة للمدينة لوضعها على الخريطة السياحية ودعم وتسويق الحرف اليدوية، فى ضوء ترشيح مدينة فوه للانضمام إلى قائمة منظمة «اليونسكو» للمدن الإبداعي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، والدكتورة سلوي العدوي، بقسّم العمارة كلية الهندسة، جامعة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتتضمن الخطة تطوير المدينة ككل بما يليق بكونها مدينة تراثية، وتشمل تطوير مداخل المدينة من اتجاهات دسوق، مطوبس، والمحمودية، بالإضافة إلى منطقة الحماية، والتي تتمثل في شارع الكورنيش ومنطقة قلب المدينة القديمة، كما تشمل المعالم الأثرية مثل بوابة مصنع الطرابيش، المحلج، الربع، مسجد أبو المكارم، مسجد الرفاعي، التكية، والجمعية التعاونية لعمال الكليم والسجاد اليدوي، وتهدف أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، إضافة إلى تنظيم خطة لسياحة اليوم الواحد.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن محاور التطوير تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية والبصرية للمدينة، حيث يتعلق المحور الأول الحفاظ على التراث اللامادي، حيث تم التقدم لترشيح مدينة فوه لعضوية منظمة «اليونسكو» للمدن الإبداعية في مجال الحرف اليدوية، أما المحور الثاني فيتعلق بالحفاظ على الطابع التاريخي، مع اعتماد حدود وأسس للحفاظ على منطقة القلب التاريخي للمدينة، والمحور الثالث يتعلق الحفاظ على المباني والواجهات من خلال لجنة عليا مختصة بحصر المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تطبيق الدليل الإرشادي لأسس ومعايير التنسيق الحضاري، بهدف تطوير أماكن الإنتاج وإعادة استغلال المواقع السياحية وتطويرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، موجهًا بحصر الحرف اليدوية بالمدينة، والمباني ذات القيمة التاريخية المميزة، والساحات العامة والميادين والشوارع وفقًا للهوية البصرية.



الإهتمام بالمناطق الاثرية بفوه



جانب من المواقع الاثرية بفوه



جولة تفقدية للمحافظ



صناعة السجاد بفوه



كوبري قوه