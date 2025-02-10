وزارة التعليم ترسل خطابا للمديريات بشأن لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، بشأن عقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 - 2025 ونظراً للتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية فقد تقرر ما يلي:

- يقوم مدير المديرية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بتخصيص اللجان الإمتحانية المناسبة لعقد امتحانات الدبلومات وامتحانات الشهادة الإعدادية داخل مدارس الإدارة التعليمية ومما يتناسب مع عمر الطلاب والإمكانيات المطلوبة في اللجان مع مراعاه عدم نقل الأثاث والفرش إلا في أضيق الحدود مع إمكانية استخدام كل المدارس المتوقف بها الدراسة سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية عامة أو فنية.

وطالبت وزارة التعليم، بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو إتاحة المدارس الإعدادية كلجان سير فرعية لعقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بنوعياتها.