الجيش السودانى ينجح فى فرض سيطرته على جسر سوبا شرق الخرطوم

كتبت ريهام عبد الله

تمكن الجيش السوداني من فرض سيطرته بصورة جزئية على جسر "سوبا" شرق العاصمة الخرطوم، بعد معارك شرسة مع ميليشيا الدعم السريع، والتي استمرت على مدار أيام، وواصل الجيش تقدمه نحو وسط العاصمة، حيث تتمركز مقار الحكومة الاتحادية، بما في ذلك القصر الجمهوري.

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، واصل الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، عملياته العسكرية في مناطق شرق النيل، حيث خاض معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع في منطقتي سوبا شرق ومرابيع الشريف الواقعتين شرقي العاصمة، وتمكن من السيطرة على المنطقتين والوصول إلى جسر "سوبا" من الناحية الشرقية، بينما انسحبت قوات الدعم السريع تجاه سوبا غرب، جنوبي وسط الخرطوم، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

ومن جهته قال أبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان،:"نرفع التمام للقائد العام للقوات المسلحة من جسر سوبا".

ووعد كيكل، بالزحف نحو عمق الخرطوم وشرق النيل لدحر قوات الدعم السريع، داعياً سكان مناطق سوبا شرق إلى العودة إلى منازلهم.

ويسعى الجيش وحلفاؤه بعد السيطرة على مدخل جسر سوبا إلى التقدم نحو شارع الستين بالخرطوم، الذي يُعدّ من أهم معاقل الدعم السريع في عمق العاصمة، إضافة إلى السوق المركزي، ومنه إلى أحياء جنوب المدينة.

وفي الخرطوم، أفادت مصادر عسكرية بتوغل الجيش في محيط السوق العربي وسيطرته على جسر ونفق الحرية، الذي يربط بين وسط الخرطوم وجنوبها.

وخلال الأسابيع الماضية، استعاد الجيش وحلفاؤه كامل محلية الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من محلية شرق النيل، بالتوازي مع تحقيق تقدم بطيء في مواقع جديدة جنوبي أم درمان، بينما يحاول استعادة منطقة وسط الخرطوم، التي تضم القصر الرئاسي ومؤسسات الدولة.