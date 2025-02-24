البيئة تنظم جلسة توعوية لمشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"

كتب ـ محمود راغب

بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة توعوية لـ وزارة البيئة عن مشروع شرم الشيخ - مدينة خضراء، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق "تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية"، وذلك من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع لوزارة البيئة.

وسيأتى المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ويمني البحار نائباً لوزير السياحة والآثار، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص وأعضاء مجلس الإدارة للشركات السياحية وأعضاء لجنة البيئة والسياحة بالآتحاد المصرى للغرف السياحية.



