اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلتقى الأنبا باخوميوس ومجمع "البحيرة ومطروح"

الإثنين، 24 فبراير 2025 10:45 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى الأنبا باخوميوس ومجمع "البحيرة ومطروح" البابا تواضروس الثانى يلتقى الأنبا باخوميوس ومجمع "البحيرة ومطروح"
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بحضور المطران الأنبا باخوميوس، وذلك في أول أيام الصوم المقدس، وبعد القداس الإلهي ألقى قداسته كلمة روحية في ثلاث آيات من الأصحاح السادس من إنجيل القديس متى البشير، تشكل مبادئ حياتنا في فترة الصوم المقدس.


وبعد جلسة متابعة لبعض موضوعات الخدمة في الإيبارشية، أجاب قداسة البابا عن بعض أسئلة الآباء الكهنة وناقشهم فيها.


واختتم الاجتماع بالصلاة وتناول وجبة الأغابى معًا، مع أخذ الصور التذكارية.

لقاء قداسة البابا مع كهنة البحيرة
لقاء قداسة البابا مع كهنة البحيرة

 

قداسة البابا تواضروس الثانى مع كهنة البحيرة
قداسة البابا تواضروس الثانى مع كهنة البحيرة

 







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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البحيره

كهنه البحيره

مجمع كهنه البحيره



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