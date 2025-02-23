البابا تواضروس يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

كتب: محمد الأحمدى

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له.

‏رحب قداسته بضيوفه وقدم لهم في بداية اللقاء فكرة مختصرة عن تاريخ الإسكندرية المسيحي. وأثنى على الإسهامات المتميزة التي تقدمها الأكاديمية في سبيل نهضة التعليم والمجتمع المصري، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي وصلت إليه الأكاديمية، والتطوير المستمر الذي يجري فيها.

‏من جهته حيَّا رئيس الأكاديمية قداسة البابا على دعمه وتشجيعه الدائمين للأكاديمية، واستعرض التطورات التي جرت فيها في الفترة الأخيرة، من حيث الفروع المختلفة للأكاديمية، وأحدث الكليات العلمية والأقسام التي تم افتتاحها.

‏حضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.