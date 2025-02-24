إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح

كما تم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية، وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكان المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن مساء الخميس الماضى إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء حالة الطقس واضطراب حالة البحر، حيث بلغت شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.