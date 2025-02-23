وزير الطيران يلتقي سفير الأرجنتين لبحث التعاون المشترك في مجال النقل الجوي

كتب محمود عبد الغني

استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، السفير هولجر مارتينسن السفير الأرجنتينى لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى، وكذلك مناقشة دراسة إمكانية تشغيل رحلات طيران مباشرة بين مصر والأرجنتين.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الأرجنتينى، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدنى تحرص على توسيع آفاق التعاون مع جميع دول العالم، قائلًا أن دولة الأرجنتين تعد من أهم الشركاء فى قارة أمريكا الجنوبية.

كما أوضح الحفنى بأهمية التنسيق بشأن تطوير حركة النقل الجوى بين مصر والأرجنتين والذى سيكون له بالغ الأثر فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة المرجوة لصالح الشعبين.

ومن جانبه، أعرب السفير الأرجنتينى، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق الدائم مع الجانب المصرى فى شتى المجالات ويأتى من ضمنها مجال الطيران المدنى، لما له من دور محورى وفعال فى دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.