أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 23 -2-2025 بمنافذ وزارة التموين

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الأحد 23- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
الطماطم 6 جنيهات
البصل 20جنيها.
البطاطس 10جنيهات.
الجزر 10 جنيهات.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 14جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيها .
الكوسة بـ 14جنيها.
الباذنجان العروس 18.5جنيها .
الفلفل البلدي بـ 30جنيها.
الفلفل الألوان بـ60 جنيها .
الليمون بـ 55جنيها .
الفاصوليا الخضراء 20جنيها.
البسلة 30جنيها.
الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.
الفراولة 45 جنيها.
البرتقال 25جنيها.
الجوافة 35 جنيها.