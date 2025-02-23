أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 23 -2-2025 بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الأحد 23- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

الطماطم 6 جنيهات

البصل 20جنيها.

‏‎‏‎‏‎البطاطس 10جنيهات.

الجزر 10 جنيهات.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 14جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيها .

الكوسة بـ 14جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 18.5جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 30جنيها.

الفلفل الألوان بـ60 جنيها .

الليمون بـ 55جنيها .

الفاصوليا الخضراء 20جنيها.

البسلة 30جنيها.

الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.

الفراولة 45 جنيها.

البرتقال 25جنيها.

الجوافة 35 جنيها.