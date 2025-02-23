نائب رئيس الوزراء: تجمعنا بالكويت علاقات أخوية وشراكة ناجحة بكل المجالات

أيمان حنا

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة؛ أتقدم بأسمى آيات التهانى للكويت بالأصالة عن نفسى ونيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمناسبة العيد الـ64 لاستقلال الكويت والعيد الـ34 لتحريرها؛ أن ذكرى استقلال الكويت وتحريرها تمثل ذكرى غالية على قلوبنا جميعا ؛ وهى ذكرى تخلد كفاح الشعب الكويتى وإصراره على النهوض.

جاءت كلمات الدكتور خالد عبد الغفار خلال احتفالية سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطنى الـ64 وعيد التحرير الـ34؛ تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة والسفير طلال المطيرى، سفير الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وبحضور عدد من الوزراء المصريين، والدبلوماسيين العرب والأجانب، ولفيف من الإعلاميين والكتاب الفنانين والشخصيات العامة.

أضاف عبد الغفار قائلًا: لقد استطاعت الكويت تحقيق إنجازات فى المجالات كافة ؛ مع قدرتها على الحفاظ على التوازن بين التطور والتقدم والحفاظ على التراث الكويتى العريق.

أضاف عبد الغفار ؛ قائلًا لقد نجحت الكويت فى تحقيق نهضة شاملة عمقت دورها الإقليمى والدولى.

وبالنسبة للعلاقات التى تجمع مصر والكويت قال عبدالغفار ؛ أن العلاقات المصرية والكويتية علاقات راسخة تمتد لعقود طويلة وهذه العلاقات تقوم على الأخوة المتينة وتقدم نموذجًا يحتذى فى العلاقات الثنائية ولا تقوم فقط على المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادى الناجح لكنها علاقات أخوية ومواقف دعم متبادل؛ مشيرًا إلى وتنسيق دبلوماسى وسياسى بين الدولتين فى القضايا المهمة للمنطقة.

وأضاف عقد الغفار ؛ إننا نثمن موقف الكويت الداعم للشعب الفلسطينى وحقوقه فضلا عن جهودها إزاء الأمة الإسلامية.

وأشاد بدور السفير غانم صقر الغانم فى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها إلى مستويات متقدمة من أجل تعميق وترسيخ تلك العلاقات، ونتطلع لمزيد من التعاون مع دولة الكويت بما يخدم مصالح شعبينا المصرى والكويتى وقضايا أمتنا.

يذكر أن احتفالية السفارة تتزامن مع الاحتفالات التى انطلقت داخل دولة الكويت منذ أيام تحت شعار "عز وفخر"، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وأقامت أول احتفالاتها بهذه المناسبة فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات هذه المناسبة تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.