محمد بن زايد مهنئا أمير الكويت بالعيد الوطنى: العلاقات بين البلدين تاريخية

كتب محمد تهامى زكى

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير الكويتى الشيخ نواف الأحمد الصباح، بمناسبة العيد الوطنى للكويت، مؤكدا أن العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى روابط متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما، متمنيا التقدم والاستقرار للكويت بقيادتها الحكيمة.

وكتب بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "خالص التهانى وصادق الأمنيات لأخى الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتى الشقيق بمناسبة اليوم الوطنى، العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما.. تمنياتى أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة".





من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع نظيره الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح سبل تعزيز مسارات التعاون فى المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن العلاقات الإماراتية - الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة، وتشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة فى ظل دعم ورعاية من قيادتى البلدين الشقيقين، مشيدا بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت الشقيقة والتى شكلت نموذجا بارزا للتطور والريادة على مختلف الأصعدة.