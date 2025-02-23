مكتبة الإسكندرية تطلق تطبيقا باستخدام تقنية الواقع المعزز داخل متحف الآثار

الإسكندرية - جاكلين منير

نفذت مكتبة الإسكندرية، مشروع حائط معرفة بردية "إمي-داوت" المعروضة بقاعة الحياة في العالم الآخر داخل متحف الآثار بالمكتبة، وذلك من خلال تعاون مشترك بين كل من متحف الآثار ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابعين لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر التراث المصري باستخدام التقنيات الحديثة، وإتاحته بما يناسب النشء والشباب وجميع الفئات العمرية من الجمهور.

يهدف المشروع إلى تقديم تجربة فريدة لزائري المتحف باستخدام تقنية الواقع المعزز؛ حيث تُترجَم النقوش الموجودة بالبردية من خلال تطبيق تفاعلي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، من خلال توجيه كاميرا الهاتف تجاه مشاهد ورسومات البردية مدعوم بشرح صوتي لأحداث المشهد المختار مع إمكانية الاستماع إلى الشرح باللغتين العربية أو الإنجليزية.

جدير بالذكر أن حائط المعرفة فكرة مطورة بواسطة مكتبة الإسكندرية تعتمد على تقنيات الواقع المعزز Augmented Reality والتي تتميز بإمكانية إظهار معلومات رقمية بشكل مدمج مع الواقع المادي، وذلك على خلاف التقنيات التقليدية مثل: شاشات الهواتف والكمبيوتر التي تقوم بعرض المعلومات الرقمية على شاشات مسطحة منفصلة عن الواقع؛ مما يجعلها وسيلة جذابة وسهلة ومختلفة لنشر الوعي بالتراث المصري بين الشباب والنشء ومختلف الفئات العمرية.

تعد هذه البردية ذات قيمة أثرية عظيمة، حيث يعد كتاب "إِمي- دِوُات" هو الكتاب الأكثر وضوحًا في وصفه لرحلة إله الشمس خلال الاثني عشر ساعة الليلية من بين جميع كتب المصريين القدماء عن العالم الآخر، كما يتمركز المحور الرئيس للكتاب حول فكرة تجدد إله الشمس، والذي يتم في إثني عشر قسمًا؛ حيث يمثل كل قسم ساعة من الساعات التي تمتد من غروب الشمس إلى شروقها.

ويمكن للمستخدم أو الزائر تحميل التطبيق قبل أو أثناء زيارة قاعة الحياة في العالم الآخر بالمكتبة، من خلال حساب مكتبة الإسكندرية على متجري أبل ستور وجوجل بلاي من خلال الروابط التالية:

رابط أجهزة أبل:

https://apps.apple.com/app/amduat-papyrus-ar/id6741420651

رابط أجهزة أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BibliothecaAlexandrina.AmduatPapyrus