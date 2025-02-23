محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جولة تفقية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراك مطوبس، منها تفقد مركز طب الأسرة بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، على مساحة 2400 م2 مكون من 3 طوابق، ليضم عيادات طبية متنوعة بالتخصصات الطبية المختلفة، مركز أشعة، وغرف إرشاد صحي، وغيرها من أقسام الوحدة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، محطة مياه الشرب بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكداً أن المحطة تخدم قرى كوم دميس وتوابعها بطاقة 150 لتر/ ثانية، وتتكون من عنبر كلور، عنبر شبة، عنبر مرشحات، وعنبر مروقات، وعنبر المياه العكرة، بما يسهم في تحسين جودة المياه للأهالي.

كما تفقد عبدالمعطي، سوق قرية إبيانة بمركز مطوبس، وذلك ضمن مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة لتحسين الخدمات بالقرى مؤكداً أن السوق أقيم على مساحة 900 متر مربع ويضم 14 محلًا تجاريًا، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل لأهالي القرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز شباب قرية إبيانة بمركز مطوبس، موضحاً أن المركز يقع على مساحة 2000 م2، يضم ملعب خماسي، وجيم، بالإضافة إلى صالتي بنج وبلياردو، وصالة أنشطة رياضية للأطفال، مما يسهم في توفير بيئة رياضية وترفيهية شاملة لأهالي القرية.