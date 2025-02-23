محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز بريد إبيانة بمطوبس ضمن مشروعات حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز بريد قرية إبيانة بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات «حياة كريمة» التي تنفذها الدولة، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مركز البريد يقع على مساحة 220 مترًا مربعًا، ويتكون من 3 طوابق، ويعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين وتطوير الخدمات في القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جولة تفقدية للمحافظ بمكتب بريد ابيانه



محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز بريد إبيانة بمطوبس ضمن مشروعات حياة كريمة