محافظ سوهاج يسلم 20 منزلا بنجع عرب مهدي بأخميم بعد إعادة تأهيلها

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 20 منزل بنجع " عرب مهدي " التابع لمركز أخميم، بعد إعادة تأهيلها، ضمن مشروع تحسين بيئة السكن، الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز التعمير، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحسن المقاول مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بسوهاج، والمهندس أحمد مختار رئيس جهاز التعمير بسوهاج، وعدد من أهالي القرية .

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير سكن آمن لهم، مشيدا بجهود مؤسسة "مصر الخير" في تنفيذ مشروع تحسين بيئة السكن، مشيرا إلى استمرار الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في مشروعات تحسين بيئة السكن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

ويشمل مشروع تحسين بيئة السكن، إعادة تأهيل عدد 114 منزلا، منها " 66 منزلا بقرى " الغابات، والحلافي ، السمطا " بالبلينا، وعدد 28 منزلا بقرية الشوكا بطما، وعدد 20 منزلا بنجع عرب مهدي بأخميم "، وشملت أعمال إعادة التأهيل " المحارة، ورفع كفاءة وصلات المياه والكهرباء، وأعمال الدهانات والسيراميك، والواجهات "، وذلك بمساحة 60 مترا للمنزل، وبتكلفة 100 ألف جنيه للمنزل الواحد .

وعلى هامش تسليم المنازل للمستفيدين، قام محافظ سوهاج بجولة تفقدية بسوق الجملة بالديابات، والتقى عددا من التجار، واستمع إلى مطالبهم، موجها رئيس مركز ومدينة أخميم بدراسة هذه المطالب، والعمل على تلبيتها.