تسليم 14 جهاز عروسة للمقبلات على الزواج في سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تسليم 14 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج في محافظة سوهاج. جاء ذلك في احتفالية حضرها اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى محسن المقاول، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير في سوهاج.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير لمساعدة الشباب والفتيات على بدء حياة أسرية جديدة، حيث تم تسليم الأجهزة للفتيات من مختلف مراكز وقرى المحافظة، بتنسيق كامل مع محافظة سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعي. وضم كل جهاز عروسة 8 قطع منزلية تشمل ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، مروحتين، خلاط، مكواة، وكيتشن ماشين.

في كلمته، أكد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على أهمية المبادرات المجتمعية التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل الاجتماعي الذي يعزز من ترابط المجتمع ويسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، و"نحن في سوهاج نولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم للفتيات المقبلات على الزواج، ونشكر مؤسسة مصر الخير على دورها الرائد في مساعدة الشباب على بناء أسر مستقرة".

من جهته، أعرب محسن المقاول، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير في سوهاج، عن سعادته بتسليم أجهزة العرائس للفتيات، موضحًا أنه تم اختيار المستفيدات من خلال مسح اجتماعي بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعي، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة في مختلف مراكز وقرى المحافظة. وأشار المقاول إلى أن المؤسسة تقوم بجهود كبيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع، من أجل تحقيق توزيع عادل للمساعدات.

وأضاف المقاول أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى نشر قيم التكافل بين فئات المجتمع المختلفة، ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية المؤسسة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في سوهاج والمحافظات الأخرى.

وقد شهدت المبادرة استحسانًا كبيرًا من الحضور، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه المبادرات الإنسانية التي تعكس التلاحم المجتمعي وتؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.



محافظ والسكرتير العام بالتوزيع



المحافظ ونائبه وتسلم الاجهزة



المحافظ ونائبه يتفقدان الأجهزة



مسؤل مؤسسة مصر الخير مع المحافظ ونائبه والسكرتير العام



مسؤل المؤسسة مع المحافظ



الفتيات يشكرن المحافظ ونائبه



المحافظ يقدم التهنئة للفتيات