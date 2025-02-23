محافظ دمياط يفتتح معرض اهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25%

دمياط معتز الشربينى

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض اهلا رمضان بمدينة دمياط، وذلك بمشاركة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، وبالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء ناجي والغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد فايد.

وأوضح مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من السلع الأساسية والغذائية، مثل الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، والسلع التموينية، بخصومات تتراوح بين 15% و25% على بعض المنتجات. كما أكد أن المديرية تُتابع بشكل مستمر لضمان جودة السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين

شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم ، حيث أكدوا أن تخفيض الأسعار وتنوع السلع المتاحة يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية ،وأشاد المواطنون بجودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة مقارنةً بالسوق، معتبرين أن هذه المعارض تمثل خطوة إيجابية لدعم الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية

يُذكر أن هذه المعارض ستستمر لتشمل جميع مدن ومراكز محافظة دمياط، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، مما يحقق تغطية شاملة ويدعم الأسر الأكثر احتياجًا ، والتي ستوفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك .



