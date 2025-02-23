اليوم السابع
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محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير أكشاك بيع الأسماك ويوجه بإزالة المخالفات

الأحد، 23 فبراير 2025 04:56 م
محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير أكشاك بيع الأسماك ويوجه بإزالة المخالفات جانب من جولة المحافظ
دمياط - معتز الشربينى

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تابع الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، خلال جولته في شطا موقف تطوير أكشاك بيع الأسماك بطريق شطا، والتى تتضمن توحيد الواجهات بشكل حضارى.

ووجه المحافظ، تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتصدى إلى المخالفات و التعديات على حرم الطريق، ورفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة، كما تابع الجهود المبذولة لرفع تجمعات مياه الأمطار التى نتجت عن موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة.

وأكد محافظ دمياط، على منع أى تراكمات للقمامة بالأراضى الفضاء ووضع رؤية محددة لتطوير المنطقة للارتقاء بالشكل الحضارى لها باعتبارها مدخل رئيسى للمحافظة.







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دمياط

شطا

اكشاك بيع السمك

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