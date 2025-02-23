محافظ دمياط يقيل مدير مدرسة للتعليم الفني بسبب الإهمال

دمياط - هيثم مراد

نفذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة ميدانية لمتابعة التزام مدارس المحافظة باليوم الدراسي، وتضمنت زيارة محافظة دمياط تفقد مدرسة شطا الثانوية الصناعية بنين

وقرر محافظ دمياط، إقالة مدير المدرسة وذلك عقب تفقده الفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالورش و قاعة تدريس مادة التربية العسكرية، فضلا عن رصد عدم وجود انضباط دراسى داخل المدرسة، إضافة إلي عدم التزام الطلاب بالحضور.

كما رصد محافظ دمياط أيضا، تغيب عددا من المعلمين وعدم التزامهم بالحضور، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الانضباط باليوم الدراسى.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط قرارا لادارتى المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية، بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والاداريين بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد "الشهابي" على تواجد المعلمين والتزامهم بالجداول، كذلك منع غياب الطلاب وتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسى.