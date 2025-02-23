محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لمناقشة تعظيم موارد المحافظة وتحسين الخدمات

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بحضور السكرتير العام، ورؤساء المدن، والإدارات المعنية، لمناقشة سبل تعظيم موارد المحافظة وتوفير اعتمادات من الموارد الذاتية لتغطية احتياجاتها من الخدمات الأساسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدة مقترحات تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لأعمال النظافة والصيانة في المدن المختلفة، بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة وضمان استدامة الخدمات المحلية.

كما ناقش المحافظ مقترحات متعلقة بقطاع الإعلانات في مختلف مدن المحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة عقود الإعلانات لضمان حقوق المحافظة واستيداء مستحقات الدولة في هذا القطاع.

وفي إطار تعزيز الخدمات الأساسية، تم الاتفاق على توفير آبار لمياه الشرب في الوديان، وتشغيلها بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمجتمع المدني، لضمان توفير مياه نقية للمواطنين في المناطق النائية.

كما تم التطرق إلى أهمية مراجعة عقود شركات الاتصالات لضمان تغطية كل مناطق المحافظة، بما في ذلك الوديان والمناطق الجبلية، إلى جانب تحصيل المستحقات المالية للمحافظة وتوظيفها في أعمال الصيانة والتطوير.

وفي ختام الاجتماع، قرر المحافظ عقد الاجتماع الأول الخاص بوكلاء الإعلانات في المحافظة خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، لمناقشة كل القضايا المتعلقة بهذا القطاع. كما تقرر عقد اجتماع ثانٍ في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، لبحث مقترحات تدبير موارد أعمال النظافة في المدن.

وأكد الدكتور خالد مبارك أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المحلية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين بأعلى جودة.