محافظ المنيا: نسعى لتطوير مشروعات الثروة الداجنة وزيادة الإنتاجية.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تفقد عدد من المشاريع الإنتاجية التابعة للمحافظة، صباح اليوم، حيث تابع سير العمل بمشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط للوقوف على سير عمل تلك المشروعات وسبل دعمها وزيادة انتاجيتها لتغطية احتياجات المواطنين وسد الطلب المحلى .

وخلال جولته، تفقد المحافظ مشروع دواجن شوشة "بياض ب" عقب الانتهاء من تطوير 3 عنابر وجار تطوير عنبر اخر، حيث يضم العنبر عقب تطويره 10 آلاف من الدواجن ويصل إنتاجه إلى 90% يومياً، موضحاً أن الهدف من الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية هو الوقوف على أسلوب العمل المتبع وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة والعاملين بالمشروع، وكذلك فحص ودراسة كل المشكلات التي تواجه المشاريع وسبل حلها والوقوف على ما حققته من أرباح أو ما يقع بها من خسائر.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير ستساهم في تعزيز الانتاج الداجني بالمحافظة وزيادة فرص العمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدفع بعجلة الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أشار مدير المشروع، أن مشروع دواجن شوشة يعمل منذ عام 1979 وأن أعمال التطوير تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الذي وجه بالبدء في تطوير العنابر، فى خطة للوصول بأعمال التطوير إلى 10 عنابر خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة حيث يتم التجميع داخل العنابر ، فيما يتم التوزيع والتحميل خارج العنابر منعاً للأمراض، بمتوسط إنتاج يصل إلى 33 أسبوعا.

فى حين أوضح رئيس المركز، إن التوزيع يتم داخل جميع المراكز بحد أقصى 150 جنيها لكرتونة البيض للمستهلك، وذلك عقب توجيهات المحافظ بالبدء في توزيع بيض المائدة على جميع المراكز تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر واستغلال بعض التجار.

وأكد المحافظ على تواجد كافة السلع الاستراتيجية بوفرة وخاصة في شهر رمضان المبارك وعلى رأسه بيض المائدة ويناشد جميع السلاسل التجارية في المنيا بالتعامل مع منتجات مشروع دواجن المحافظة والحصول على بيض المائدة بسعر التكلفة بما يحقق مكاسب لهم ووصوله بسعر مناسب للمواطن .



مزرعة دواجن