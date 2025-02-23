محافظ القليوبية يكرم المشاركين بقوافل الإغاثة لغزة ويعلن زيادة حصة المواد البترولية

القليوبية - إبراهيم سالم

كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ساهمت بفعالية في تسيير قوافل الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وذلك في بادرة إنسانية نبيلة.

وأقيم حفل التكريم خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالدور الذي قامت به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مؤكداً على أن هذا العمل يعكس قيم التكافل والتضامن التي يتميز بها الشعب المصري.

كما شمل التكريم عدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة الذين بذلوا جهوداً متميزة في الإشراف على تسيير قوافل الإغاثة وتذليل كافة العقبات التي واجهت وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة.

وأكد المحافظ، على استمرار دعم محافظة القليوبية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على هذا التكريم، مؤكدين على استمرارهم في تقديم الدعم والمساعدة لقطاع غزة.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظة القليوبية على تقدير الجهود المبذولة في العمل الإنساني والإغاثي، وتشجيع المزيد من المؤسسات والجمعيات الأهلية على المشاركة في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في كل مكان.

جاء التكريم بحضور كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد .

فى سياق متصل، عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وفي بداية الاجتماع، قدم المحافظ، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، كما هنأ الإخوة الأقباط بمناسبة بدء الصوم الكبير، متمنياً للجميع شهراً مباركاً مليئاً بالخير واليمن والبركات.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التموين بضرورة مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة تنفيذ الشوادر ومنافذ البيع، مع التأكيد على ضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، والتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق.

كما شدد على ضرورة توحيد البيانات الخاصة بالمنافذ الثابتة والمتحركة، وتكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن، وتعديل مواعيد إنتاج الخبز المدعم لتتناسب مع طبيعة الاستهلاك في رمضان.

وأكد، على ضرورة زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لضمان توفيرها وتغطية احتياجات المواطنين، كما وجه بإقامة غرف طوارئ وعمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ، والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

وكلف، مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار وزيادة الإضاءة.

كما وجه مدير المواقف والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل وزيادة حركة المواصلات وثبات أسعار تذاكر الركوب، ومدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة، بالإضافة إلى توجيه مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية لزيادة عدد النوبتجيات، بالإضافة إلى توجيه مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية والتأكد من وصولها لمستحقيها.