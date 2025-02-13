محافظ السويس يتابع إرسال قافلة إغاثة لصالح الشعب الفلسطينى بقطاع غزة

السويس - صبرى غانم

تابع اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بدء إرسال شاحنات السلع والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطاطين، ضمن قافلة الإغاثة والمساعدات التى تطلقها محافظة السويس لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وكلف المحافظ الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة وصول محافظ السويس يتابع إرسال قافلة الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه القافلة التي تقدمها السويس تأتي في إطار الدور المحوري الذي تقدمه مصر تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم وتقديم المساعدات للاشقاء الفلسطينين.