محافظ القليوبية: تحويل أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة انتظام سير العمل بالجهات الحكومية لعدم تعطيل مصالح المواطنين خلال شهر رمضان، كما أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان توفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى بذل قصارى جهدهم لتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤولين من خلال توفير قنوات اتصال فعالة والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ، أن المحافظة ستعمل على تفعيل كافة الآليات المتاحة لتسهيل التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيّة.

وتابع المحافظ، بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين .

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

وأوضح "عطية"، أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .

كما شدد محافظ القليوبية، على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهاً كافة المسئولين بالإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات المقررة، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية تمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، مؤكداً على أن أي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات سيؤثر سلباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ، تحذيراً شديد اللهجة إلى جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، مؤكداً على أنه سيتم تحويل أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ الخطة الاستثمارية إلى التحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.