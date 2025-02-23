محافظ الشرقية يرأس حملة لإزالة الإشغالات بالزقازيق ويوفر فرصة عمل للشباب

الشرقية- إيمان مهنى

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بشوارع مدينة الزقازيق، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، و شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

بدأت الحملة بميدان المحطة ، حيث تم رصد عدد من المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختناقات المرورية وتعوق حركة المشاه وتشوه المظهر الحضاري للشوارع ، ليوجه المحافظ برفعها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بحي أول من لوادر وقلابات مع تكثيف الحملات بشكل دوري حتى لا تعود مرة أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كلف المحافظ رئيس حي أول بمراجعة موقف التراخيص الممنوحة لكافة المحال التجارية والتنبيه على أصحابها بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم أو التعدي على حرم الطريق، مؤكداً أن المحافظة جادة فى استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية، والتى تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية ونقلها للأسواق الحضارية المُقامة بالمدينة.

كما وجه المحافظ رئيس حي أول بوضع صناديق قمامة بمنطقة ميدان المحطة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة أمام المسافرين من وإلى مدينة الزقازيق.

وسيراً علي الأقدام واصل محافظ الشرقية الحملة المكبرة بالمرور على شارعي البوسطة والجلاء موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمراجعة التراخيص الممنوحة للأكشاك المُقامة بشارع الجلاء واتخاذ اللازم قانوناً حيال غير الملتزم منها وكذلك فصل الكهرباء عن الأكشاك المخالفة لحين توفيق أوضاعها طبقاً للقانون ، مؤكداً على ضرورة التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم والتفاعل مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

وفي لمسه إنسانية من محافظ الشرقية خلال لقائه بأحد المواطنين بالشارع والذي طالب بتوفير فرصة عمل له

. كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة العمل لتوفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص لتعينه على سد إحتياجاته المعيشية.

قدم أهالي المدينة الشكر لمحافظ الشرقية لتواجده على رأس الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين العامة وحرصه الدائم علي التعرف علي المشاكل التي يعانون منها وإيجاد حلول عاجلة لها.

أكد المحافظ أن هذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بالقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الدائم بالشارع وخاصه بالمناسبات والأعياد ، والتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وكذلك التفاعل مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن.

