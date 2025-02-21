أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بالمساجد استعدادا لشهر رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية عن بدء حملة نظافة مكثفة لتهيئة المساجد على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة لهم من خلال إستكمال أعمال الصيانة والتطوير، وتنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف المحافظات، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى مشاركة جميع مراكز المحافظة بفاعلية واسعة، حيث تم تنظيف المساجد، وفرشها بالسجاد، وتزيينها بالأنوار والزينة، لإضفاء أجواء روحانية تبعث على البهجة والسرور، استعداداً لإستقبال الشهر الكريم، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين يوميا، إلى جانب إقامة الاعتكاف في العشر الأواخر، وأن المديرية تواصل جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد المساجد، وتعزيز دورها الإيماني والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود حرصها على تهيئة بيوت الله -عز وجل- لاستقبال ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية مميزة.



حملة نظافة