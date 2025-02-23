قطع المياه فى 4 مناطق بالإسكندرية غدا بسبب أعمال إنشاء مسار مترو أبو قير

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع المياه اليوم الأحد، شرق الإسكندرية، بسبب أعمال نقل خط رئيسى فى إطار مشروع مترو "أبو قير" أمام محطة المعمورة البلد، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق فى مناطق أبو قير، المعمورة، خورشيد والطابية.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال الصيانة سوف تؤثر على مناطق شرق الإسكندرية، حيث سيتم انقطاع المياه اليوم الأحد وحتى السادسة مساء من يوم غد الاثنين .

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين ، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.