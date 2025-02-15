انقطاع المياه بـ"العجمى" و"أبو يوسف" غدا لأعمال صيانة خط رئيسى

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع المياه غدا غرب الإسكندرية، بسبب استكمال أعمال صيانة خط رئيسى 12 بوصة، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق فى مناطق العجمى وأبو يوسف.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال الصيانة سوف تؤثر على مناطق غرب الإسكندرية، حيث سيتم انقطاع المياه مساء يوم الأحد من الساعة 12.30 وحتى 8.30 صباحا.

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين ، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.